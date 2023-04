Acidente no centro de Apucarana envolve 3 carros; saiba o que houve

Da Redação

Foto enviada por um leitor do TNOnline

Um acidente de trânsito envolvendo três carros foi registrado na noite desta sexta-feira (7), em Apucarana, norte do Paraná. O condutor de um Monza, visivelmente embriagado e com a CNH suspensa, causou a colisão na Avenida Governador Roberto da Silveira.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 19 horas, para atender a ocorrência. De acordo com relato de testemunhas, que entraram em contato com o TNOnline, o condutor do Monza invadiu a pista contrária e colidiu contra uma Blazer.

O motorista da caminhonete que, de acordo com o boletim de ocorrência não estava embriagado, se assustou com a batida e acabou pensando que se tratava de um assalto. No reflexo, o condutor deu ré na pista e acabou atingindo um terceiro veículo.





Condutor do Monza

Conforme informações da PM, o condutor do veículo Monza estava visivelmente embriagado e apresentou 0,59 mg/L no teste do bafômetro. Além da CNH suspensa, o veículo apresentava débitos em atraso.

O carro foi guinchado até o pátio do 10º Batalhão de Polícia Militar. As autoridades deram voz de prisão ao motorista, e ele foi encaminhado até a 17ª Subdivisão de Polícia de Apucarana para as providências necessárias.

