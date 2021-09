Acidente no centro de Apucarana deixa um ferido

Da Redação

Um acidente envolvendo dois carros, um Fiat Siena e um Fiat Mobi, aconteceu na noite desta quarta-feira (29), no cruzamento das ruas Renê Camargo de Azambuja com a Gastão Vidigal, no centro de Apucarana.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para ir ao local. Segundo os socorristas, uma vítima sofreu dores no peito, causadas pelo aperto do cinto de segurança, e precisou ser levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A Polícia Militar (PM) também esteve na ocorrência.