Acidente no centro de Apucarana deixa mulher e adolescente feridos

Um acidente de trânsito foi registrado no início da tarde desta terça-feira (8) na área central de Apucarana, no Norte do Paraná. A colisão entre duas motocicletas aconteceu na Avenida Curitiba e deixou uma mulher e um adolescente feridos.

De acordo com informações, o adolescente, de 17 anos, pilotava uma das motos. Ele foi atendido pelos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital da Providência com uma suspeita de fratura no pé e escoriações.

A outra motocicleta envolvida no acidente, uma Honda Biz, era pilotada pela mulher, que não teve a idade informada. A vítima foi levada pelo Siate, do Corpo de Bombeiros, também para o Providência. Não há informações de quais seriam os ferimentos sofridos.

A Polícia Militar (PM) de Apucarana também esteve no local. As causas da colisão serão investigadas pelas autoridades.

