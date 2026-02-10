Acidente no centro de Apucarana deixa motociclista ferido nesta tarde

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Um motociclista ficou ferido após acidente envolvendo pelo menos outros dois veículos, na tarde desta terça-feira (10), no centro de Apucarana, norte do Paraná.

A colisão ocorreu por volta das 15 horas no cruzamento entre a Rua Desembargador Clotário Portugal e Clóvis da Fonseca e, segundo informações preliminares, o Peugeot colidiu contra um Ford Pampa e a moto.







Foto: Colaboração/Cleberson Granzotto

Equipes do Sistema Integrado de Atendimento a Trauma e Emergência (Siate) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender o motociclista e também a motorista do Peugeot que ficou muito nervosa com a situação.

Foi preciso interditar a Rua Desembargador Clotário Portugal durante o atendimento do acidente. O local foi liberado na sequência.

