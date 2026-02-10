Leia a última edição
TRÂNSITO

Acidente no centro de Apucarana deixa motociclista ferido nesta tarde

Colisão ocorreu no cruzamento entre a Rua Desembargador Clotário Portugal e Clóvis da Fonseca e mobilizou equipes de resgate

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.02.2026, 16:43:48 Editado em 10.02.2026, 17:26:03
Acidente no centro de Apucarana deixa motociclista ferido nesta tarde
Autor Acidente no cruzamento da Rua Desembargador Clotário Portugal e Clóvis da Fonseca - Foto: Reprodução

Um motociclista ficou ferido após acidente envolvendo pelo menos outros dois veículos, na tarde desta terça-feira (10), no centro de Apucarana, norte do Paraná.

- LEIA MAIS: Frenagem de ônibus para evitar colisão deixa três feridos em Apucarana

A colisão ocorreu por volta das 15 horas no cruzamento entre a Rua Desembargador Clotário Portugal e Clóvis da Fonseca e, segundo informações preliminares, o Peugeot colidiu contra um Ford Pampa e a moto.


AutorFoto: Colaboração/Cleberson Granzotto

Equipes do Sistema Integrado de Atendimento a Trauma e Emergência (Siate) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender o motociclista e também a motorista do Peugeot que ficou muito nervosa com a situação.

Foi preciso interditar a Rua Desembargador Clotário Portugal durante o atendimento do acidente. O local foi liberado na sequência.

