Acidente no centro de Apucarana deixa motociclista ferida

Acidente envolveu um carro e uma motocicleta

Uma motociclista ficou ferida, no início da noite desta terça-feira (17), após um acidente de trânsito na área central de Apucarana, no norte do Paraná. A batida, que aconteceu no cruzamento das ruas Professor João Cândido Ferreira e Dr. Nagib Daher, envolveu a moto e um carro.

Uma ambulância do Siate do Corpo de Bombeiros se deslocou ao local e fez o atendimento da vítima, de 34 anos, que foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana com ferimentos considerados leves. Os ocupantes do carro saíram ilesos.

A Polícia Militar foi acionada e apura as causas do acidente.

Acidente no Contorno Norte

O capotamento de um carro foi registrado no final da tarde de segunda-feira (16), na PR-170, no Contorno Norte, nas proximidades do monumento 'Bonezão', em Apucarana, norte do Paraná. Conforme informações de testemunhas, o motorista, de 22 anos, de Apucarana, perdeu o controle do VW Gol e para não bater em outro veículo que vinha no sentido contrário, jogou o carro para em direção à plantação de soja.

