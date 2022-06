Acidente no 'Cazarin' em Apucarana deixa um ferido

Da Redação

Um homem que conduzia uma Honda Biz se envolveu em um acidente entre as Ruas José Ramos de Oliveira e Antônio Cazarin, no Residencial Cazarin II em Apucarana, no começo da tarde desta segunda-feira (6). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado.

Ele foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com ferimentos leves. A colisão envolveu um Fiat Strada e o motorista não ficou ferido. A equipe de trânsito da Polícia Militar (PM) também atendeu a ocorrência.

Testemunhas contaram que, a princípio, o motociclista teria cruzado a preferencial do carro e aconteceu a colisão. Outro acidente:

Motociclista morto em acidente será sepultado em Califórnia:

O motociclista, de 41 anos, que morreu na tarde deste domingo (5), em Apucarana, após bater na lateral de uma caminhonete F-75, modelo Rural, foi identificado como Marcelo André Michellon. Ele será sepultado nesta segunda-feira (6), às 17 horas, no Cemitério de Califórnia, conforme informações da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

O acidente ocorreu por volta das 17 horas, na rua Cristiano Kussmaull, na região do Residencial Interlagos. A Polícia Militar atendeu a ocorrência, onde fez os levantamentos iniciais. O Samu também chegou a ser acionado, mas o motociclista morreu antes da chegada do socorro. Os dois veículos trafegavam na mesma via, nas proximidades do canil municipal.