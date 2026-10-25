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TRÂNSITO

Acidente na Rua Nova Ucrânia deixa homem ferido em Apucarana

A colisão ocorreu por volta das 17 horas na Rua Nova Ucrânia, nas imediações do Cemitério Cristo Rei

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Acidente na Rua Nova Ucrânia deixa homem ferido em Apucarana
Autor Foto: colaboração/tnonline

Um homem de idade não informada ficou ferido, na tarde deste domingo (25), após acidente entre dois carros, em Apucarana (PR). A colisão ocorreu por volta das 17 horas na Rua Nova Ucrânia, nas imediações do Cemitério Cristo Rei.

- LEIA MAIS: Avô é preso em Cascavel suspeito de estuprar a neta de 10 anos

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A vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital da Providência com contusões. A Guarda Civil Municipal (GCM) esteve no local e registrou a ocorrência.

As causas do acidente devem ser apuradas.

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