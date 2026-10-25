Acidente na Rua Nova Ucrânia deixa homem ferido em Apucarana

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A colisão ocorreu por volta das 17 horas na Rua Nova Ucrânia, nas imediações do Cemitério Cristo Rei

Um homem de idade não informada ficou ferido, na tarde deste domingo (25), após acidente entre dois carros, em Apucarana (PR). A colisão ocorreu por volta das 17 horas na Rua Nova Ucrânia, nas imediações do Cemitério Cristo Rei.

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A vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital da Providência com contusões. A Guarda Civil Municipal (GCM) esteve no local e registrou a ocorrência.

As causas do acidente devem ser apuradas.

