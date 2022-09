Acidente na Rua Firman Neto em Apucarana deixa um ferido

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente na Rua Firman Neto, próximo da Rodoviária de Apucarana. A colisão contra um carro aconteceu por volta das 12h30. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi chamado

continua após publicidade .

Conforme os socorristas, o condutor da moto, de 19 anos, sofreu ferimentos leves, um corte no joelho e ficou bastante assustado com o acidente. O jovem foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O motorista do carro não ficou ferido.

- LEIA MAIS: Casal é preso por tráfico de drogas no Fariz Gebrim, em Apucarana

continua após publicidade .

Testemunhas contaram que o condutor do Fiat Mobi realizou uma conversão, a princípio, para a acessar o estacionamento da rodoviária, porém, o motociclista que estava atrás do carro, não conseguiu evitar a batida e atingiu a lateral, depois sofreu uma queda.

As causas da batida serão apuradas. Os dois veículos sofreram danos. A Polícia Militar (PM) e Agentes de Trânsito também atenderam a ocorrência.

Siga o TNOnline no Google News