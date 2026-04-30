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BARRA FUNDA

Acidente na rotatória da igreja Cristo Profeta mobiliza socorristas em Apucarana

Vítima reclamava de dores na perna e precisou ser levada pelo Samu ao Hospital da Providência

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.04.2026, 15:16:42 Editado em 30.04.2026, 15:16:37
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Acidente na rotatória da igreja Cristo Profeta mobiliza socorristas em Apucarana
Autor O homem ficou ferido - Foto: TNOnline

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e uma picape deixou um homem ferido nesta quinta-feira (30), no bairro Barra Funda, em Apucarana. A colisão foi registrada na rotatória localizada nas proximidades da igreja Cristo Profeta.

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De acordo com relatos de testemunhas que presenciaram a batida, o condutor da moto sofreu a queda após o impacto e precisou de atendimento especializado.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, prestaram os primeiros socorros no local e encaminharam a vítima ao Hospital da Providência com dores na perna. Os ocupantes da picape envolvida no acidente não sofreram ferimentos.

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