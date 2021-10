Acidente na PR-444 provoca morte de uma pessoa

Da Redação

Um grave acidente foi registrado na PR-444 entre a Caixa de São Pedro, em Apucarana e Arapongas. A colisão aconteceu no começo da tarde desta sexta-feira (8). Um jovem de 26 anos morreu.

A Polícia Rodoviária Estadual, PRE, atendeu a ocorrência. Conforme a polícia, o condutor do caminhão de 61 anos não ficou ferido, já o passageiro, de 57 anos, ficou ferido e foi levado para o Honpar em Arapongas.

Ainda de acordo com a PRE, no local da batida a pista é dupla. O Ônix seguia sentido Arapongas a Mandaguari pela PR-444, quando no Km 23 colidiu frontalmente contra o caminhão que vinha no sentido contrário.