Da Redação

No começo da manhã desta quarta-feira (20), um acidente envolvendo dois carros, um Volskwagen SpaceFox e uma Ford Pampa, foi registrado na rodovia BR-369, nas proximidades da sede da Tribuna do Norte.

continua após publicidade .

Conforme informações de testemunhas, o motorista da camioneta foi realizar a conversão para o retorno e acabou batendo em outro veículo. Com a batida, o SpaceFox caiu dentro do canteiro central da rodovia.



A colisão mobilizou equipes do Siate, do Corpo de Bombeiros, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Apucarana. A princípio, um dos três passageiros da Pampa sofreu um corte na cabeça, não considerado grave, e a motorista do SpaceFox, que estava sozinha, foi atendida pelas equipes dentro da ambulância.

continua após publicidade .

Mais uma pessoa também ficou ferida e é socorrida pelos profissionais no local do acidente.

Veja:

Acidente na BR-369 deixa pessoas feridas em Apucarana; Veja - Vídeo por: tnonline