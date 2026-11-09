Acidente na BR-369 deixa dois feridos em Apucarana





Dois homens, de 23 e 42 anos, ficaram feridos após um Volkswagen Gol bater contra uma canaleta e rodar na pista da BR-369, no sentido Arapongas–Apucarana. O acidente ocorreu por volta das 7h desta segunda-feira (9), na altura do Parque Industrial Norte.

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Uma das vítimas ficou presa nas ferragens e precisou ser retirada por uma equipe do Corpo de Bombeiros. A outra teria sido ejetada do carro. Equipes da concessionária Motiva, responsável pela rodovia, também foram acionadas. O trecho foi parcialmente interditado para atendimento das vítimas.

Segundo o soldado João Victor de Brito, do Corpo de Bombeiros, o homem que ficou preso às ferragens foi levado ao Hospital da Providência com suspeita de fratura. "A vítima estava consciente e orientada, porém referia muita dor na região cervical. Então suspeitamos uma possível fratura nessa região", informou.

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Gol bateu em canaleta às margens de rodovia e rodou na pista - Foto: Vitor Flores/TNOnline Gol bateu em canaleta às margens de rodovia e rodou na pista - Foto: Vitor Flores/TNOnline

Na sequência, um segundo acidente, com menor gravidade, foi registrado no local. Um motociclista bateu na traseira de um Chevrolet Classic nas proximidades do primeiro acidente. Ninguém ficou ferido nessa segunda colisão.





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Bombeiros retiram homem preso às ferragens de veículo - Foto: Vitor Flores/TNOnline Bombeiros retiram homem preso às ferragens de veículo - Foto: Vitor Flores/TNOnline



