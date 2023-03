Acidente na Avenida Jaboti deixa dois feridos, em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem Ilustrativa

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete foi registrado na manhã desta quinta-feira (30), em Apucarana, norte do Paraná. A ocorrência aconteceu na Avenida Jaboti com a Rua Urânio.

continua após publicidade .

Conforme informações, um homem e uma mulher, que estavam na motocicleta Honda Titan 160, sofreram ferimentos. A equipe do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) foi acionada para prestar atendimento médico.

- LEIA MAIS: Cachorro persegue motocicleta e causa acidente em Apucarana

continua após publicidade .

O condutor da moto sofreu uma fratura no crânio e apresentava suspeitas de amnésia. A mulher de 24 anos, que estava como garupa, sofreu uma fratura em uma das pernas. Ambos foram encaminhados para o Hospital da Providência.

A Polícia Militar (PM) e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atenderam a ocorrência. As causas do acidente não foram informadas, nem o estado de saúde do condutor da caminhonete.

Siga o TNOnline no Google News