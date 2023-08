Acidente na Avenida Aviação mobiliza Corpo de Bombeiros em Apucarana

Siate do Corpo de Bombeiros foi até o local do acidente

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender um acidente entre um carro e uma moto, no início da noite deste domingo (13), em Apucarana. A colisão foi registrada por volta das 18h30 na Avenida Aviação, região da Vila Nova e mobilizou uma ambulância do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate).

Conforme informações dos bombeiros, o acidente envolveu um Fiat Palio e uma moto. O condutor da motocicleta, um jovem de 23 anos, teve ferimentos considerados leves e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Já o motorista do carro saiu ileso.

OUTRO ACIDENTE

Mais cedo outra colisão envolvendo carro e moto foi registrada na cidade e deixou um homem de 37 anos ferido. A vítima pilotava uma moto que bateu em um Volkswagen SpaceFox no cruzamento da Rua Rosa Estábile com a Rua Ouro Branco, na Vila Santa Rosa. O motociclista sofreu ferimentos considerados leves e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Já o outro motorista saiu ileso. As causas do acidente devem ser apuradas.

