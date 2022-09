Acidente: motociclista fica ferido no Jardim Diamantina, em Apucarana

Da Redação

Colisão aconteceu na noite desta sexta-feira (23) no Jardim Diamantina

Um motociclista, de 26 anos, ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro na noite desta sexta-feira (23), no cruzamento das ruas Piratininga e República Dominicana, no Jardim Diamantina, próximo à igreja Cristo Rei, em Apucarana.

Uma ambulância da Avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local para prestar atendimento ao homem, que sofreu uma lesão na perna, com suspeita de fratura, e algumas escoriações, segundo os socorristas.

A vítima, de acordo com o Samu, foi encaminhada com ferimentos considerados leves ao Hospital da Providência de Apucarana.

O motorista do veículo, um VW Gol, não sofreu ferimentos. A motocicleta e o carro tiveram danos com a batida.

A Polícia Militar (PM) foi ao local e apura as causas do acidente.

