Da Redação

Um acidente envolvendo uma moto e um ônibus do transporte coletivo na Rua Nagib Daher, em Apucarana, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no final da tarde desta quarta-feira (03).

continua após publicidade .

De acordo com os bombeiros, a vítima é uma mulher, de 32 anos, que pilotava uma moto e acabou batendo contra o coletivo. A perna esquerda da motociclista ficou prensada no rodado do ônibus, com suspeita de fratura em tornozelo. As equipes precisaram utilizar um macaco hidráulico para elevação do ônibus e estabilização para retirada da vítima.

O médico do SAMU realizou o atendimento da mulher no local e ela foi encaminhada ao Hospital da Providência.

continua após publicidade .

As causas do acidente serão apuradas. Veja:

Acidente mobiliza Samu e Bombeiros em Apucarana; Veja - Vídeo por: tnonline