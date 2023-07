Acidente mata jovem de 25 anos na BR-369; vídeo mostra colisão

Uma mulher de 25 anos morreu e um homem de 27 anos ficou gravemente ferido após um acidente no final da tarde deste domingo (9) na saída de Apucarana para Arapongas, em trecho da BR-369, nas proximidades do Monumento do Boné, conhecido como "Bonezão". Um vídeo de um motorista que passava pelo local mostra o momento do acidente. Veja abaixo

continua após publicidade

Foto por Aline Andrade / TNOnline Acidente ocorreu na saída de Apucarana para Arapongas, na BR-369

LEIA MAIS: Homem de 30 anos morre em violência colisão na região de Maringá; saiba mais

continua após publicidade

A colisão envolveu um GM Corsa e um VW Gol. Um dos carros transitava na contramão quando ocorreu a colisão. Ambulâncias do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência.

Foto por Aline Andrade / TNOnline Acidente ocorreu na saída de Apucarana para Arapongas, na BR-369

Segundo informações obtidas no local, a mulher de 25 anos, que morreu no acidente, estava na contramão. Ela dirigia o VW Gol que atingiu o Corsa, que era conduzido pelo rapaz de 27 anos. O condutor foi encaminhado em estado grave pelo Samu para o Hospital da Providência. A mulher é de Apucarana.

continua após publicidade

Foto por Aline Andrade / TNOnline Acidente ocorreu na saída de Apucarana para Arapongas, na BR-369

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) registraram a ocorrência. O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado para buscar o corpo.

Foto por Aline Andrade / TNOnline Acidente ocorreu na saída de Apucarana para Arapongas, na BR-369

continua após publicidade

O acidente complicou o trânsito no local, já que as duas pistas sentido Apucarana a Arapongas ficaram interditadas por mais de uma hora para o trabalho das equipes de socorro e remoção dos veículos envolvidos no acidente.

Foto por Aline Andrade / TNOnline Acidente ocorreu na saída de Apucarana para Arapongas, na BR-369

Veja o flagrante do acidente:

Siga o TNOnline no Google News