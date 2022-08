Acidente interdita Contorno Sul de Apucarana; saiba mais

Da Redação

O tombamento de uma carreta interditou a região do viaduto do Contorno Sul de Apucarana, que dá acesso ao Jardim Interlagos e Estrada do km 28. O acidente aconteceu na noite deste domingo (31), por volta das 22h20. Os Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atenderam a ocorrência.

A carga ainda atingiu um carro. O motorista da carreta, de 43 anos, foi socorrido e levado pelo Samu até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ele sofreu um trauma na cabeça, mas considerado leve.

A carreta com placas de Santa Catarina transportava cerâmica e toda a carga ficou espalhada pela pista, nos dois sentidos. O acidente aconteceu no sentido Maringá.

A carga atingiu um veículo, modelo Montana, que seguia no sentido contrário. O motorista também foi atendido e levado para UPA.

Equipes do DER foram chamadas para sinalizar o trânsito e orientar motoristas, pois a pista está bloqueada e a remoção da carga deve demorar.

"Ao tombar caiu a carga passou para a pista contrária atingiu um outro veículo, as duas vítimas sofreram ferimentos leves. O condutor da carreta sofreu um Ferimento Corto-Contuso na cabeça e escoriações na região lombar e a vítima do automóvel não teve lesões aparentes. O outro motorista que estava com o caminhoneiro contou que estão vindo da região de Criciúma, Santa Catarina. Acredito que vai demorar bastante para liberar a pista de rodagem", informou - Subtenente Camilo, do Corpo de Bombeiros - Subtenente Camilo, do Corpo de Bombeiros

