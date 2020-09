Acidente grave envolvendo motos faz vítimas em Apucarana - TNOnline

Continua após publicidade

Acidente grave envolvendo motocicletas na BR-369 em Apucarana, teve o atendimento de três ambulâncias do SAMU e SIATE no local. A ocorrência chamou a atenção pelo grande movimento de veículos no momento da batida. Segundo os socorristas, dois homens ficaram feridos, sendo um deles atendido pelos Bombeiros, encaminhado a UPA e o outro, com maior gravidade com aparente traumatismo craniano moderado levado com suporte médico para o Hospital da Providência.

A PRF fez o atendimento no local e liberou os veículos e a pista para passagem.