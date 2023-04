Acidente grave deixa jovem ferido em Apucarana; veja o flagrante

Da Redação

Um motociclista, de 26 anos, ficou ferido após se envolver em uma batida com um carro na noite desta sexta-feira (28), na Rua Valdemar Schmaiske, na região do Jardim Interlagos, em Apucarana, no norte do Paraná. Veja o flagrante abaixo.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou o jovem, que estava consciente, para o Hospital da Providência. Segundo os socorristas, ele sofreu ferimentos considerados moderados.

Uma câmera de segurança flagrou o acidente. Pelas imagens, é possível ver que a motocicleta seguia na Rua Valdemar Schmaiske, onde tinha preferencial, e acabou colidindo com o carro, modelo Jeep Renegade, no cruzamento com a Rua Anderson Gomes Ferreira. Assista:

O motorista e a passageira do carro não precisaram ser encaminhados para atendimento médico.

A Polícia Militar foi ao local e registrou um boletim de acidente de trânsito. A motocicleta acabou sendo apreendida por possuir débitos, segundo informou a equipe policial.

