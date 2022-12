Acidente grave deixa cinco feridos no Contorno Norte de Apucarana

Da Redação

Um grave acidente envolvendo dois carros foi registrado na noite desta quinta-feira (22), no Contorno Norte de Apucarana, na PR-170, no norte do Paraná. Cinco pessoas ficaram feridas, sendo uma em estado grave. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram ao local.

No Chevrolet Meriva, quatro dos cinco ocupantes ficaram feridos. O condutor saiu ileso. A mãe dele, uma idosa de 72 anos, sofreu ferimentos moderados e foi encaminhada para o Hospital da Providência. A esposa e a filha do motorista, de 27 e 3 anos respectivamente, foram levadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Já no Fiat Uno, o motorista, que estava sozinho, teve ferimentos mais graves. Segundo os socorristas, ele sofreu trauma no crânio e no tórax, além de contusões e escoriações pelo corpo. O condutor, de 50 anos, morador de Arapongas, foi levado às pressas inconsciente para o Providência.

Segundo Diego, condutor do Meriva, a colisão foi frontal. "Eu estava indo sentido Arapongas a Apucarana e quando chegamos aqui nesse ponto, onde eu iria para o Afonso Camargo, o rapaz invadiu a minha mão e batemos de frente. Não deu tempo de fazer nada. Só vi quando veio a luz. Graças a Deus a minha família está bem", contou o motorista, que é morador de Apucarana.

A colisão aconteceu por volta das 20h30. O trânsito ficou parado por aproximadamente uma hora. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também esteve no local.

