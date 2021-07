Acidente fatal é registrado na Avenida Minas Gerais; veja

Da Redação

Um grave acidente foi registrado na tarde desta sexta-feira (30), na Avenida Minas Gerais em Apucarana. Um motociclista morreu. Equipes dos Bombeiros foram para o local.

Conforme testemunhas, o condutor da moto Honda CBR 600 RR perdeu o controle, subiu na calçada, bateu contra um poste e ainda atingiu uma árvore. Uma câmera de segurança flagrou a batida.

O motociclista morreu no local. O acidente foi em frente do Supermercado Mufatto. Veja a transmissão realizada ao vivo do local.

