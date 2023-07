Acidente envolvendo três veículos é registrado em Apucarana

Polícia Militar foi ao local e apura as causas

Honda Biz se envolveu no acidente

Um acidente envolvendo três veículos foi registrado na noite desta segunda-feira (17) na Avenida Aviação, na região do Jardim Trabalhista, em Apucarana, no norte do Paraná.

Um VW Gol, um Ônix e uma Honda Biz ficaram bastante danificados, contudo, ninguém se feriu e nenhuma ambulância precisou se deslocar para o local, segundo o Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar foi ao local e apura as causas do acidente. Segundo testemunhas, uma motorista de um Corsa teria feito uma conversão irregular e o Gol, que seguia pelo sentido contrário, desviou e acabou atingindo o Ônix, que se encontrava estacionado, e a motocicleta.

Outro acidente

Um homem, de 61 anos, foi atropelado no início da noite desta segunda-feira (17), por volta das 18h50, na PR-170, Contorno Norte de Apucarana, no norte do Paraná. O veículo que atingiu o idoso não foi visto após o acidente. Para ler a matéria completa, clique aqui.

