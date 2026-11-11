Acidente envolvendo três veículos deixa idoso ferido em Apucarana

Um idoso de 80 anos foi socorrido com escoriações leves após se envolver em um acidente de trânsito com um automóvel e outra motocicleta na tarde desta quarta-feira (11), na Rua Osvaldo Cruz, em Apucarana. A colisão mobilizou socorristas do Siate, que prestaram o atendimento inicial no local e encaminharam a vítima para avaliação médica na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

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A dinâmica do acidente teve início quando o condutor de uma Yamaha Factor parou no acostamento e, ao desembarcar, não conseguiu armar o descanso lateral da moto, desequilibrando-se e caindo no asfalto. Logo atrás, o motorista de um Ford Focus precisou desviar bruscamente para não atropelar o motociclista caído e, durante a manobra evasiva, acabou colidindo contra uma segunda motocicleta, Honda CG 150, pilotada pelo idoso.

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Com o impacto, o idoso sofreu escoriações no braço direito, sem apresentar ferimentos de maior gravidade. Nem o motorista do Focus nem o condutor da Factor que sofreu a primeira queda se machucaram, e ambos permaneceram no trecho para prestar esclarecimentos sobre as circunstâncias da ocorrência.