Acidente envolvendo carro de Apucarana deixa três feridos em Londrina

Colisão deixou três pessoas feridas, entre elas um adolescente de 14 anos.

Um carro com placas de Apucarana, norte do Paraná, se envolveu em acidente com outros dois veículos na noite de sábado (4), na PR-445, em Londrina. Conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a colisão foi registrada por volta das 21h20 e deixou três pessoas feridas, entre elas um adolescente de 14 anos.

Conforme a PRE, o acidente envolveu uma caminhonete S10, com placas de Londrina, conduzida por um homem de 44 anos. No veículo estavam dois passageiros, de 44 anos e 14 anos, que sofreram ferimentos médios e foram encaminhados ao Hospital Universitário de Londrina.

O veículo com placas de Apucarana, um Ford Ka, era conduzido por uma mulher de 35 anos, que teve ferimentos leves e foi encaminhada ao Hospital do Coração, em Londrina.

O terceiro veículo envolvido era uma VW Amarok, placas de Nova Mutum, Mato Grosso, conduzida por um homem que não teve a idade informada.

Segundo relatório da PRE, a S10, o Ford Ka e a Amarok trafegaram pela PR-445 no mesmo sentido quando ocorreu a colisão traseira. As causas devem ser apuradas.

