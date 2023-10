Acidente envolve veículo ocupado por casal e bebê em Apucarana

Apesar do forte impacto, ninguém ficou ferido

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos mobilizou equipes do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, na tarde desta terça-feira (31) em Apucarana (PR). Um dos carros era ocupado por um casal e um recém-nascido. Veja o vídeo abaixo

continua após publicidade

O acidente ocorreu na Avenida Governador Roberto Silveira no cruzamento com a Travessa Vitória. A colisão envolveu um Chevrolet Prisma e um VW Saveiro.

-LEIA MAIS: Mulher vai embora às pressas e abandona cachorros em Apucarana

continua após publicidade

Um dos veículos teria cruzado o sinal vermelho. A família estava no Prisma, enquanto na Saveira estava apenas o condutor.

Apesar do forte impacto, ninguém ficou ferido. Os ocupantes dos dois carros foram atendidos pelos socorristas no local, mas recusaram encaminhamento para atendimento médico, segundo informações apuradas no local.

Veja o vídeo

continua após publicidade

tnonline

Siga o TNOnline no Google News