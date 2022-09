Acidente envolve quatro carros no centro de Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um acidente envolveu quatro carros e deixou uma pessoa ferida, na tarde desta terça-feira (27), no centro de Apucarana, norte do Paraná. Conforme informações apuradas no local, um dos veículos, um Renault Logan, que seguia pela Rua Jamil Soni, avançou a preferencial e atingiu um Chevrolet Prisma que trafegava pela Rua Coronel José Luiz dos Santos.

continua após publicidade .

Com o impacto, a motorista do Prisma perdeu o controle da direção e o veículo atingiu um terceiro carro, um Ford Focus branco, que estava estacionado em frente ao Pátio Bk. O Logan, por sua vez, atingiu um Hyundai HB20 azul que também estava estacionado. Segundo informações de testemunhas, o Prisma teve um princípio de incêndio que foi apagado com uso de extintor. Os carros estacionados atingidos são de funcionários que trabalham no pátio.

LEIA MAIS: Acidente na PR-090 provoca morte de mulher e dois homens ficam feridos

continua após publicidade .

De acordo com a Polícia Militar (PM), a motorista do Prisma, de 54 anos, teve ferimentos no rosto e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital da Providência. Ela é moradora de Apucarana. Já o motorista do Logan é de Rolândia, ele trabalha com entregador e estava na cidade a trabalho.

Siga o TNOnline no Google News