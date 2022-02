Acidente envolve duas motos no centro de Apucarana

Da Redação

Um acidente envolvendo duas motos foi registrado na manhã desta terça-feira (8), no centro de Apucarana. Um condutor ficou ferido e precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A colisão chamou a atenção de quem estava entre as Ruas Professor João Cândido Ferreira e Ponta Grossa.

Os dois motociclistas seriam entregadores. Um condutor sofreu ferimentos leves e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). No local da batida existe semáforo. As causas do acidente serão apuradas.

O trânsito ficou congestionado no centro da cidade durante o atendimento.