Um acidente envolvendo dois caminhões e um Uno aconteceu na noite desta terça-feira (26). A colisão ocorreu por volta das 19h50, no Contorno Norte de Apucarana. Socorristas dos Bombeiros e do Samu foram chamados. Um motorista ficou preso às ferragens.

A princípio, conforme testemunhas, o Uno estaria no acostamento e fez uma manobra para entrar na pista, os dois caminhões seguiam pelo mesmo sentido, um dos motoristas precisou frear para não atingir o carro que entrou na frente.

O outro caminhão que vinha logo atrás, com placas de Rolândia, bateu na traseira do caminhão que freou para não atingir o Uno. O motorista, de 48 anos, ficou preso às ferragens, foi socorrido pelos Bombeiros e levado para o Hospital da Providência com fratura na perna esquerda e dor no abdômen.

O motorista do Uno sofreu ferimentos leves e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento, UPA, o condutor do outro caminhão de Cambira, de 59 anos, não ficou ferido.



Veja a transmissão ao vivo do local:

Acidente envolve dois caminhões e um Uno em Apucarana; veja - Vídeo por: Reprodução

