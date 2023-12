Acidente envolve carro ocupado por duas mulheres e duas crianças

Duas mulheres de 33 e 52 anos e duas crianças de 40 dias e 5 anos foram socorridas pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, após acidente de trânsito no final da tarde desta sexta-feira (01) na Rua Rio Grande do Sul, no Jardim Apucarana, em Apucarana (PR).

A colisão ocorreu por volta dos 17 horas na esquina com a Rua Mato Grosso e envolveu um Chevrolet Corsa e um utilitário. As duas mulheres relataram dores no tórax e na cabeça, segundo o Siate, e foram encaminhadas - juntamente com as crianças - para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

As crianças, segundo os bombeiros, não se feriram. A de 5 anos usava cinto, enquanto o bebê estava na "cadeirinha". O motorista do utilitário não se feriu.

