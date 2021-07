Acidente envolve 4 veículos na Rua Talita Bresolin; veja

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Um acidente envolvendo quatro veículos aconteceu na noite desta terça-feira (6), em Apucarana, por volta das 19h30, na Rua Talita Bresolin, próximo do Espaço das Feiras. Os Bombeiros e a Polícia Militar (PM) foram chamados.

Conforme testemunhas, o Palio, com placas de Marilândia do Sul, atingiu outros três carros que estava estacionados.

O Palio atingiu um Corsa, dentro estavam mãe e filha, de 33 e 13 anos. Elas foram socorridas pelos Bombeiros e levadas até a Unidade de Pronto Atendimento, UPA, pois estavam nervosas com a situação.

Depois os outros carros, um Citroen e um Punto também foram atingidos. No Palio estava somente o motorista, que não sofreu ferimentos.

Com o impacto da batida, os carros sofreram grandes danos. As causas do acidente serão apuradas. A princípio, o motorista perdeu o controle da direção.

A rua precisou ser interditada, até a remoção dos veículos. Veja:

Apucarana registrou cinco acidentes nesta terça-feira (6). O primeiro aconteceu na BR-369, uma mulher capotou o carro, depois, uma batida entre no centro, envolvendo um ônibus. Um jovem motociclista ficou ferido no Jardim Diamantina e três mulheres se machucaram após colisão no Jardim Aeroporto .