Da Redação

Acidente entre três veículos deixa motociclista ferido

Um acidente foi registrado na Avenida Minas Gerais, em Apucarana, na Vila Nova, no início da tarde desta quarta-feira (22), e envolveu duas motos, uma Honda Twister e uma Yamaha, e um carro, Ford Fiesta. Um dos motociclistas ficou ferido.

continua após publicidade .

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que esteve no local, as duas motocicletas colidiram na traseira do carro.

O Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência (Siate) do Corpo de Bombeiros também foi para o acidente. O condutor de uma das motos, 35 anos, sofreu escoriações e lesão no tornozelo direito. Ele foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para exames.

continua após publicidade .

Os outros condutores recusaram atendimento médico.

Um Boletim de Ocorrências foi registrado pela PRF.