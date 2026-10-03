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TRÂNSITO

Acidente entre ônibus e moto deixa homem ferido no centro de Apucarana

Colisão aconteceu no cruzamento da Avenida Iguaçu com a Rua Antônio Ostrenski

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Acidente entre ônibus e moto deixa homem ferido no centro de Apucarana
Autor O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado - Foto: Arquivo TNOnline

Um acidente de trânsito envolvendo um ônibus do transporte coletivo e uma motocicleta deixou um homem ferido na noite de sexta-feira (2), na região central de Apucarana (PR). A batida aconteceu no cruzamento da Avenida Iguaçu com a Rua Antônio Ostrenski.

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De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), no cruzamento das duas vias, os veículos acabaram colidindo, o que provocou danos em ambos e deixou o condutor da moto machucado.

O motociclista foi prontamente socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado a um hospital da cidade antes mesmo da chegada da viatura policial. Por conta do resgate rápido, a equipe não conseguiu colher os dados da vítima no momento do atendimento.

O motorista do ônibus permaneceu no local do acidente para prestar esclarecimentos e aguardar os procedimentos de trânsito. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que confirmou a ausência de consumo de álcool. Como a documentação tanto do coletivo quanto da moto estava em dia, os veículos foram liberados no próprio local. A motocicleta foi retirada da via por um guincho particular.

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