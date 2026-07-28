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TRAGÉDIA

Acidente entre ônibus e carreta mata motorista da Viação Garcia que morava em Apucarana (PR)

Coletivo que saiu de Londrina colidiu na traseira de uma carreta na Rodovia Castello Branco; um passageiro também morreu

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.07.2026, 10:49:08 Editado em 28.07.2026, 12:15:54
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Acidente entre ônibus e carreta mata motorista da Viação Garcia que morava em Apucarana (PR)
Autor Foto: Colaboração TNOnline

Um motorista da Viação Garcia, morador de Apucarana, morreu na manhã desta terça-feira (28) após o ônibus que conduzia se envolver em um grave acidente com uma carreta bitrem na Rodovia Castello Branco (SP-280), em Porangaba, no interior de São Paulo.

- LEIA MAIS: Buscas por fotógrafa londrinense que caiu em rio no PR continuam nesta terça-feira

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Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente aconteceu no quilômetro 161 da rodovia. As informações preliminares apontam que, por motivos que ainda serão investigados, o ônibus atingiu a traseira de uma carreta bitrem.

O condutor trabalhava na empresa de transporte público havia anos e era bastante conhecido entre colegas e passageiros. Ele atuava na unidade da empresa em Londrina.

Além do motorista, um passageiro também morreu no local. A morte do condutor foi confirmada por um médico às 6h10. Já o óbito da segunda vítima foi constatado por volta das 7h30.

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De acordo com a concessionária CCR SPVias, responsável pela administração da rodovia, o ônibus transportava 34 passageiros. Já a Polícia Militar Rodoviária informou que o coletivo havia saído de Londrina (PR) com 45 ocupantes.

O balanço preliminar aponta que cinco pessoas sofreram ferimentos graves, seis tiveram ferimentos moderados e outras 21 vítimas saíram ilesas ou sofreram apenas ferimentos leves.

Equipes da CCR SPVias, do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Militar Rodoviária e dois helicópteros do Comando de Aviação da Polícia Militar (Águia) participaram do resgate e do atendimento às vítimas.

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A carreta envolvida no acidente estava carregada com álcool etílico, considerado um produto perigoso. Apesar da gravidade da colisão, não houve vazamento da carga, segundo as autoridades.

Durante o atendimento da ocorrência, a pista no sentido capital chegou a ser totalmente interditada às 7h38. A faixa da esquerda foi liberada por volta das 8h20, enquanto as equipes continuavam trabalhando na remoção dos veículos e no atendimento às vítimas.

As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades paulistas.

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A reportagem do TNOnline entrou em contato com a assessoria de imprensa da Viação Garcia. Em resposta, a empresa informou que aguarda informações da diretoria e que enviará uma nota oficial assim que houver um posicionamento. A matéria será atualizada quando a manifestação for encaminhada.

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acidente rodoviário emergência e resgate motorista morto Rodovia Castello Branco Segurança no Trânsito Viação Garcia
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