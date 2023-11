Acidente entre motos mobiliza Samu e bombeiros em Apucarana; veja

Acidente aconteceu no Jardim Diamantina

Um acidente entre duas motocicletas foi registrado no final da tarde desta segunda-feira (20), por volta das 18 horas, na Avenida Central do Paraná, em frente ao Mercadinho Pague Menos, no Jardim Diamantina, em Apucarana.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para socorrer os motociclistas - um homem e uma mulher -, que recusaram atendimento médico.

Os condutores estavam sozinhos em suas motos, uma Honda Factor 160 e uma Yamaha YBR 125, quando colidiram. Segundo testemunhas, um deles teria atravessado irregularmente a via para entrar no mercado e provocou a batida.

Durante o atendimento das corporações, uma via foi interditada e a outra seguia livre para o fluxo de veículos.