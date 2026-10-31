Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
TRÂNSITO

Acidente entre motocicletas deixa dois entregadores feridos em Apucarana

Colisão ocorreu na Rua Maria José Pinto, no acesso à Vila Shangri-lá; vítimas tiveram ferimentos leves a moderados

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Acidente entre motocicletas deixa dois entregadores feridos em Apucarana
Autor Foto: Lis Kato/ TNOnline

Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou dois entregadores feridos na noite deste sábado (31), em Apucarana, no norte do Paraná. A colisão aconteceu na Rua Maria José Pinto, em uma travessa entre o acesso à Vila Shangri-lá e a Avenida Minas Gerais, nas proximidades do Estádio Municipal.

- LEIA MAIS: Alunos de medicina são expulsos no Paraná após compartilharem símbolos nazistas e ofensas em grupo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os dois condutores sofreram ferimentos considerados leves a moderados. Um deles recebeu atendimento da equipe do Siate e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O outro foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Até o momento, não há confirmação sobre o encaminhamento médico dele.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para realizar a sinalização da via. Como a colisão ocorreu no acesso ao bairro, e não na Avenida Minas Gerais, o registro do boletim de acidente de trânsito ficará a cargo da Polícia Militar.

As circunstâncias da colisão não foram informadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito Apucarana entregadores feridos motocicletas Polícia Rodoviaria federal serviço de emergência
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV