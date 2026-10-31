Acidente entre motocicletas deixa dois entregadores feridos em Apucarana

Colisão ocorreu na Rua Maria José Pinto, no acesso à Vila Shangri-lá; vítimas tiveram ferimentos leves a moderados

Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou dois entregadores feridos na noite deste sábado (31), em Apucarana, no norte do Paraná. A colisão aconteceu na Rua Maria José Pinto, em uma travessa entre o acesso à Vila Shangri-lá e a Avenida Minas Gerais, nas proximidades do Estádio Municipal.

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Os dois condutores sofreram ferimentos considerados leves a moderados. Um deles recebeu atendimento da equipe do Siate e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O outro foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Até o momento, não há confirmação sobre o encaminhamento médico dele.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para realizar a sinalização da via. Como a colisão ocorreu no acesso ao bairro, e não na Avenida Minas Gerais, o registro do boletim de acidente de trânsito ficará a cargo da Polícia Militar.

As circunstâncias da colisão não foram informadas.