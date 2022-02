Acidente entre moto e ônibus em Apucarana deixa um ferido

Da Redação

Um jovem, de 19 anos, que estava conduzindo uma moto, ficou ferido após acidente com um ônibus do transporte coletivo. A colisão aconteceu por volta das 16h20 desta quarta-feira (9), na Rua Santa Helena, no Núcleo Dom Romeu, em Apucarana. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados.

O jovem foi levado para o Hospital da Providência, com suspeita de fratura no braço no direito e escoriações pelo corpo. O coletivo estava com passageiros, mas nenhuma pessoa ficou ferida.

As causas do acidente serão apuradas.