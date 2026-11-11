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AVENIDA MINAS GERAIS

Acidente entre moto e caminhonete deixa dois feridos em Apucarana

Ocupantes da motocicleta foram socorridos pelo Samu e Corpo de Bombeiros; eles foram encaminhados à UPA

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Acidente entre moto e caminhonete deixa dois feridos em Apucarana
Autor O acidente foi registrado na Avenida Minas Gerais - Foto: TNOnline/Cindy Santos

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito registrado na tarde desta quarta-feira (11), na Avenida Minas Gerais, em Apucarana (PR). As vítimas, um jovem de 21 anos e uma adolescente de 14, estavam em uma motocicleta que se envolveu em uma colisão com uma caminhonete Ford Ranger.

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De acordo com as equipes de resgate, o jovem sofreu escoriações nos braços, enquanto a adolescente apresentava suspeita de fratura no braço direito. Ambos receberam os primeiros socorros ainda no local e foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. O condutor da caminhonete, de 67 anos, não sofreu ferimentos.

A batida ocorreu no trecho em frente à empresa Auto Arapongas. Segundo as informações apuradas, a motocicleta seguia pela via no sentido à cidade de Califórnia no momento em que o acidente aconteceu.

O atendimento às vítimas mobilizou rapidamente socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para registrar a ocorrência e organizar o fluxo de veículos na região.

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