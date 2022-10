Acidente entre moto e caminhão deixa ferido na Avenida Minas Gerais

Da Redação

Na manhã desta quarta-feira (26), foi registrado na cidade de Apucarana, região Norte do Paraná, um acidente entre uma moto e um caminhão. Um homem, de 53 anos, ficou ferido.

De acordo com informações, os veículos seguiam na Avenida Minas Gerais, próximo ao estádio municipal Olímpio Barreto, quando teriam colidido em frente a um posto de combustíveis da região. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atender a ocorrência.

O Corpo de Bombeiros de Apucarana também foi acionado e prestou atendimento ao motociclista. O homem foi encaminhado com ferimentos leves para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. As causas do acidente estão sendo apuradas.





Outro acidente

Um motociclista, de 31 anos, ficou ferido após se envolver em um acidente em Apucarana. A colisão contra um carro aconteceu por volta das 11h desta quarta-feira (26), na Avenida Rio Grande do Sul esquina com Avenida São João. Os Bombeiros foram chamados e o trânsito ficou congestionado no local.

Conforme os Bombeiros, o motociclista sofreu uma suspeita de fratura no braço além de uma luxação no ombro. Ele foi levado para o Hospital da Providência. O motorista do carro, de 58 anos, não ficou ferido.

Testemunhas contaram que o Fox estava na Avenida São João quando aconteceu a batida. O motociclista atingiu o para-brisa do carro, que quebrou. As causas serão apuradas.

