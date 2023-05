Acidente entre moto e bicicleta deixa feridos em Apucarana

Da Redação

fonte: Leitor TN via WhatsApp

Um ciclista e um motociclista ficaram feridos após acidente na Avenida Curitiba, esquina com a Rua São Jerônimo, área central de Apucarana. A batida aconteceu por volta das 19h desta quarta-feira (10) e mobilizou socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A princípio, o ciclista seguia pela Avenida Curitiba, conforme testemunhas, então aconteceu a batida contra a moto, que estaria trafegando pela Rua São Jerônimo, no entanto, os envolvidos serão ouvidos e as causas do acidente esclarecidas.

Três ambulâncias do Samu foram para o local e socorreram os dois feridos. A reportagem busca informações das vítimas e para onde foram levadas. Em breve mais detalhes.

O acidente chamou a atenção de quem estava no centro da cidade e o trânsito naquela região ficou lento. A Polícia Militar (PM) também foi chamada.

