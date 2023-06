Acidente entre Hilux e Camaro deixa uma pessoa ferida em Apucarana

Chovia no momento do acidente

Um acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete Toyota Hilux e um Chevrolet Camaro foi registrado na tarde desta segunda-feira (12) em um cruzamento entre a Avenida Governador Roberto da Silveira e a Rua Rio das Cinzas, próximo à entrada do Núcleo Habitacional Osmar Guaraci Freire, em Apucarana, norte do Paraná. O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, precisou comparecer ao local, pois uma pessoa ficou ferida.

De acordo com as informações obtidas no local, a caminhonete -conduzida por uma mulher de 42 anos - trafegava pela Rua Rio das Cinzas e, ao chegar no cruzamento com a avenida, se envolveu em uma colisão com o Camaro, conduzido por um jovem, no semáforo.

Os socorristas informaram que a motorista da Hilux precisou ser encaminhada para o Hospital da Providência para receber atendimento médico. As informações iniciais dão conta de que a vítima sofreu uma contusão na lateral da cabeça e no tórax.

O rapaz do veículo esportivo, por sua vez, não sofreu ferimentos.



Chovia no momento em que houve colisão.

