Acidente entre dois veículos deixa mulher ferida na região central de Apucarana

Colisão entre Fiat Strada e VW Gol mobilizou equipe do Samu na manhã desta quinta-feira (6), nas proximidades da Prefeitura

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quinta-feira (6), por volta das 6h, no cruzamento da Av. Mun. Corifeu de Azevedo Marquês com a São Jerônimo, na região central de Apucarana (PR), nas proximidades da Prefeitura Municipal.

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Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada ao local para atendimento das vítimas. Segundo informações apuradas pela reportagem, a batida envolveu uma Fiat Strada e um VW Gol.

De acordo com o Samu, uma mulher de 45 anos, que conduzia a Fiat Strada, reclamava de dor na região da pelve. Ela estava consciente e orientada, foi classificada com trauma moderado e recebeu atendimento da equipe de socorro.



As causas do acidente devem ser apuradas pela polícia.

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