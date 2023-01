Acidente entre dois carros deixa mulher ferida na BR 376

Da Redação

Uma mulher de 23 anos ficou ferida em um acidente entre dois carros na BR 376, em Apucarana, próximo ao trevo que dá acesso à Rodovia do Milho (PR 170). Ela era passageira de um dos veículos envolvidos na batida.

De acordo com informações levantadas pela reportagem no local do acidente, um veículo Ecosport com placas de Maringá, seguia pela rodovia BR 376 sentido a Curitiba, quando ao se aproximar do trevo de acesso à PR 170, colidiu contra um Gol, com placas de Apucarana que tentava atravessar a pista.

Com o choque, a passageira da Ecosport, de 23 anos, ficou ferida e precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela teve ferimentos leves. Os motoristas envolvidos na batida, nada sofreram.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local, registrando a ocorrência de trânsito.

