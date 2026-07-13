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TRÂNSITO

Acidente entre dois carros deixa motorista ferida em cruzamento no Jardim Apucarana

Ambulância do Corpo de Bombeiros encaminhou vítima para atendimento médico na UPA

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.07.2026, 10:21:18 Editado em 13.07.2026, 10:21:13
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Acidente entre dois carros deixa motorista ferida em cruzamento no Jardim Apucarana
Autor Acidente ocorreu no Jardim Apucarana - Foto: Lis Kato/TNOnline

Um acidente de trânsito entre dois carros foi registrado na manhã desta segunda-feira (13), por volta das 9h30, em Apucarana. A batida ocorreu no cruzamento da Rua Maranhão com a Avenida Carlos Schmidt, na região do Jardim Apucarana, próximo ao Terminal Rodoviário.

-LEIA MAIS: Mulher embriagada bate em carros estacionados e é presa em Apucarana

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Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi ao local para atendimento às motoristas. Segundo informações apuradas no local, a batida envolveu um VW Pointer e um Honda Civic. Um dos veículos teria cruzado a preferencial e causado a colisão.


Acidente entre dois carros deixa motorista ferida em cruzamento no Jardim Apucarana
AutorFoto: Lis Kato/TNOnline

De acordo com o Sargento Salustiano, o apenas uma das condutoras, uma mulher de 55 anos, precisou ser encaminhada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pela ambulância do Siate. "Apresenta uma contusão na região do joelho esquerdo", informou.

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A motorista do Honda Civic, uma mulher de 35 anos, recusou encaminhamento médico.

A polícia deve apurar as causas do acidente.

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acidente de transito Apucarana colisão de carros Corpo de Bombeiros emergência médica safety no trânsito
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