Acidente entre dois carros deixa motorista ferida em cruzamento no Jardim Apucarana

Um acidente de trânsito entre dois carros foi registrado na manhã desta segunda-feira (13), por volta das 9h30, em Apucarana. A batida ocorreu no cruzamento da Rua Maranhão com a Avenida Carlos Schmidt, na região do Jardim Apucarana, próximo ao Terminal Rodoviário.

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Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi ao local para atendimento às motoristas. Segundo informações apuradas no local, a batida envolveu um VW Pointer e um Honda Civic. Um dos veículos teria cruzado a preferencial e causado a colisão.





Foto: Lis Kato/TNOnline Foto: Lis Kato/TNOnline

De acordo com o Sargento Salustiano, o apenas uma das condutoras, uma mulher de 55 anos, precisou ser encaminhada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pela ambulância do Siate. "Apresenta uma contusão na região do joelho esquerdo", informou.

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A motorista do Honda Civic, uma mulher de 35 anos, recusou encaminhamento médico.

A polícia deve apurar as causas do acidente.