Acidente entre dois carros deixa motorista ferida em cruzamento no Jardim Apucarana
Ambulância do Corpo de Bombeiros encaminhou vítima para atendimento médico na UPA
Um acidente de trânsito entre dois carros foi registrado na manhã desta segunda-feira (13), por volta das 9h30, em Apucarana. A batida ocorreu no cruzamento da Rua Maranhão com a Avenida Carlos Schmidt, na região do Jardim Apucarana, próximo ao Terminal Rodoviário.
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Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi ao local para atendimento às motoristas. Segundo informações apuradas no local, a batida envolveu um VW Pointer e um Honda Civic. Um dos veículos teria cruzado a preferencial e causado a colisão.
De acordo com o Sargento Salustiano, o apenas uma das condutoras, uma mulher de 55 anos, precisou ser encaminhada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pela ambulância do Siate. "Apresenta uma contusão na região do joelho esquerdo", informou.
A motorista do Honda Civic, uma mulher de 35 anos, recusou encaminhamento médico.
A polícia deve apurar as causas do acidente.