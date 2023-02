Acidente entre carros no centro de Apucarana deixa trânsito lento

Da Redação

Um acidente envolvendo três carros 'travou' o trânsito na movimentada Avenida Munhoz da Rocha esquina com a Rua Clóvis da Fonseca, no centro de Apucarana, norte do Paraná, na manhã desta terça-feira (28). A colisão aconteceu por volta das 7h50. No local existe semáforo. Agentes de Trânsito foram chamados.

Conforme testemunhas, o Uno teria batido na lateral do Citroen, que acertou o Corolla. Apesar dos danos, nenhuma pessoa ficou ferida. Um dos motoristas envolvidos no acidente chegou a ficar nervoso com toda a situação e uma pequena discussão se iniciou.

Os agentes sinalizaram e controlaram o trânsito que ficou bastante lento. Testemunhas ainda contaram que o Uno estava na Avenida Munhoz da Rocha. Acredita-se que um dos motoristas não respeitou o sinal. As causas serão apuradas.

