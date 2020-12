Acidente entre carro e van provoca bloqueio de trânsito - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Um acidente foi registrado por volta das 14h05 desta terça-feira (1º) em Apucarana. Um carro atingiu a traseira de uma van da Prefeitura Municipal. A colisão aconteceu na Rua Clotário Portugal, no centro do município.

O Siate dos Bombeiros foi chamado. O carro ficou com a frente bastante danificada, a princípio um homem estava conduzindo e sonzinho. Não existe ainda informações sobre o estado de saúde do condutor do veiculo.

O trânsito foi bloqueado no local.

Foto por Reprodução