Acidente entre carro e ônibus é registrado em bairro de Apucarana

Um acidente envolveu um ônibus do transporte coletivo de Apucarana e um Corsa. A colisão aconteceu por volta das 10h30 desta sexta-feira (16), e mobilizou socorristas do Corpo de Bombeiros. A batida foi registrada na lateral do Cemitério Cristo Rei, entre as Ruas Franko e Sadamoto Kurahashi.

Testemunhas contaram que a circular estaria parada no ponto de ônibus. O motorista do carro, um idoso, de 95 anos, realizou a ultrapassagem e ao fazer a conversão para a Rua Franko, foi atingido pelo ônibus.

Na circular estavam dois passageiros e o motorista, que não ficaram feridos. Os Bombeiros foram chamados para socorrer o idoso, mas ele também não se machucou.

A Polícia Militar (PM) também atendeu a ocorrência e repassou que o idoso ficou chateado, pois ele nunca havia sofrido um acidente. Os policiais e socorristas conversaram com ele e o homem ficou mais calmo.

