Acidente entre carro e motocicleta deixa mulher ferida em Apucarana

Siate dos bombeiros foi ao local e atendeu a motociclista

Uma mulher, de 25 anos, ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito no início da noite desta quarta-feira (9), por volta das 18h50, na Avenida Minas Gerais, em Apucarana, norte do Paraná.

A colisão aconteceu próximo ao acesso para o Núcleo Habitacional Adriano Corrêa. Segundo testemunhas, uma motocicleta, conduzida pela vítima, trafegava no sentido ao centro do município quando bateu em um carro, que realizava uma conversão.

Segundo os socorristas do Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência (Siate) do Corpo de Bombeiros, a motociclista estava com suspeita de fratura em um dos pés. Ela foi atendida e encaminhada para o Hospital da Providência.

Um outro acidente foi registrado na noite desta quarta em Apucarana. Um carro com problemas no freio bateu em um poste. O motorista ficou ferido.

