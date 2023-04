Acidente entre carro e moto mobiliza Samu e Siate em Apucarana

Da Redação

Um casal ficou ferido na noite desta sexta-feira, 07, após se envolver em um acidente na Avenida Zilda Seixas do Amaral, Parque Industrial Norte, em Apucarana. A moto em que eles estavam foi atingida por um veículo Gol enquanto trafegavam pela via.

Socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender as vítimas. O homem de 19 anos e a mulher de 16 anos, tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para atendimento médico no Hospital da Providência.

A Polícia Militar (PM) também esteve no local para registrar a ocorrência. As causas do acidente devem ser apuradas.

OUTRA OCORRÊNCIA

Identificada vítima de atropelamento na Avenida Minas Gerais

Foi identificado o homem, de 34 anos, que morreu atropelado na noite desta sexta-feira (7), por volta das 20 horas, na Avenida Minas Gerais, em Apucarana, em frente ao Max Atacadista.

A vítima foi identificada como Jonas José da Silva.

Um veículo Gol, com placas de Telêmaco Borba, conduzido por um homem de 41 anos que estava com a filha de 13 anos, seguia sentido Apucarana/Arapongas e acabou atropelando o homem que atravessava a rodovia. Saiba mais clicando aqui.

