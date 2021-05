Acidente entre carro e moto é registrado na área central

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

No começo da manhã desta quinta-feira (8), foi registrado um acidente na Rua Doutor Munhoz da Rocha, na área central de Apucarana, envolvendo uma motocicleta. A equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e prestou os primeiros socorros.

Conforme informações da equipe, o condutor da moto, um homem, de 35 anos, sofreu uma pequena laceração no pé. Segundo informações do motorista, ele vinha de carro sentido centro e não viu o motociclista.

Os bombeiros ainda estão no local e aguardam a chegada da equipe da Guarda Civil Municipal, de Apucarana.

Assista ao vídeo: